Pensioni, niente più pagamenti anticipati: con aprile in Posta si torna al ritiro dal primo giorno del mese

UDINE. Niente più pagamenti anticipati e scaglionati per chi incassa le pensioni in contante. Dal mese di aprile, infatti, con la cessazione dello stato di emergenza, verranno meno anche le modalità di pagamento “cash” delle pensioni che Poste Italiane aveva attivato per ridurre code e assembramenti ai suoi sportelli.

Se nulla cambia per chi riceve la pensione con accredito sul conto corrente, postale o bancario, per gli altri titolari di pensione si tornerà alla situazione pre-Covid, con gli importi disponibili a partire dal primo giorno lavorativo di ogni mese, che quest’anno coinciderà quasi sempre con il primo giorno di calendario, con le sole eccezioni di maggio (pagamenti dal 2) e novembre (pagamenti sempre dal 2).

Se il ritorno alle vecchie regole è una conseguenza quasi automatica della fine dell’emergenza, il Sindacato pensionati Cgil esorta Poste Italiane a mettere in atto ogni intervento che possa contribuire a ridurre le attese negli uffici, tornati ad essere particolarmente affollati, e i conseguenti disagi per gli utenti e per il personale. «

Quello degli sportelli postali – commenta il segretario regionale dello Spi Roberto Treu – è un servizio essenziale per i cittadini e in particolare per gli anziani, tra i quali è sensibilmente più basso il ricorso a servizi erogati attraverso i canali digitali. È fondamentale quindi che questa azienda, a capitale pubblico, difenda e rafforzi il suo ruolo di presidio del territorio, mantenendo i suoi uffici periferici e garantendo a tutti i suoi sportelli una dotazione adeguata di personale».

È in quest’ottica che lo Spi esprime piena solidarietà per la mobilitazione lanciata in regione dalla Slc, il sindacato Cgil dei lavoratori della comunicazione, per protestare contro la carenza di personale di sportello e chiedere a Poste l’avvio di un piano straordinario di assunzioni.

PROCLAMATO LO SCIOPERO

Blocco delle prestazioni straordinarie e aggiuntive dal 4 al 16 aprile e sciopero dell’intera giornata del 16 aprile 2022 per tutto il personale di Poste Italiane del Friuli-Venezia Giulia applicato agli uffici postali.

Lo ha proclamato la Slc Cgil dopo l’esito negativo dell’incontro con l’azienda, nell’ambito della mobilitazione avviata sulle assunzioni e le condizioni di lavoro negli sportelli al pubblico della regione. Alla protesta hanno aderito anche le segreterie regionali di Confsal e Ugl comunicazioni. Ed ecco il comunicato con cui Riccardo Uccheddu, segretario regionale Slc Cgil, ha annunciato blocco e sciopero del 16.

“La Slc-Cgil del Friuli-Venezia Giulia, dopo l’esito negativo dell’incontro del 14 marzo 2022 con Poste italiane, concluse negativamente le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dal contratto ha proclamato lo sciopero.

Non è possibile continuare a restare a guardare, mentre l’azienda dopo aver ridotto le ore di apertura, tagliato il personale, tagliato le postazioni in diversi Uffici postali, anche in queste ore. Dopo essere stati per anni, con estrema disponibilità, laboratorio di tutte le riorganizzazioni postali, prima di applicarle a livello nazionale, oggi viene presentato il conto, gli istituti contrattuali come le ferie, la certezza della sede e dell’orario di lavoro sono disattesi, quotidianamente senza remore.

Oggi, fatta la riflessione sulla necessità di reagire con l’unico strumento nelle mani dei lavoratori, dopo che tutti i margini di trattativa si sono esauriti, dopo che una manovra straordinaria che avrebbe dovuto intervenire per sanare una emergenza pluriennale, ha portato alla misera ipotesi di 31 sportellisti in più in questa regione con zero in qualche territorio, si ricorre allo sciopero.

Le segreterie regionali di Confsal Comunicazioni e Ugl comunicazioni condividendo questa urgenza di continuare una azione di rivendicazione più forte, si sono uniti a questo percorso per arrivare alla mobilitazione dei lavoratori degli sportelli postali che comincia con lo sciopero degli straordinari il 4 ed arriverà alla giornata di astensione collettiva dal lavoro del 16 aprile”.