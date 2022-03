Esce di strada con lo scooter e finisce in un campo: uomo trasportato in ospedale in gravi condizioni

L’incidente si è verificato in via Udine

PAVIA DI UDINE. Ha perso il controllo del motorino, ha sbandato ed è finito fuori strada, in un campo. Una dinamica che resta da ricostruire quella dell’incidente stradale che si è verificato poco prima delle 20 di sabato 26 marzo lungo via Udine, nel comune di Pavia di Udine: il bilancio è di una persona, il conducente (un uomo del 1978 di Basiliano, che si trovava da solo in sella al ciclomotore), trasportata all’ospedale di Udine in gravi condizioni.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un’automedica e un’ambulanza. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova e i vigili del fuoco.

Un altro incidente stradale si è verificato a Fagagna, nel pomeriggio di sabato 26 marzo e ha visto coinvolti una moto e un’auto: una ragazza è finita in ospedale in condizioni serie.