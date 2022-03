Tra consigli d’arte, ristoranti e “aperitivi a un euro”: Udine protagonista sul The Guardian

I lettori d’oltremanica, accompagnati dal giornalista britannico John Brunton e da una guida d’eccezione come Sabrina Baracetti, presidente del Far East Film Festival, scoprono ristoranti e angoli di Udine

Un giro per la città, per vivere la sua atmosfera ma soprattutto dei suoi colori e dei suoi gusti. Udine torna protagonista della sezione “travel” del giornale britannico The Guardian.

I lettori d’oltremanica, accompagnati dal giornalista britannico John Brunton e da una guida d’eccezione come Sabrina Baracetti, presidente del Far East Film Festival, ristoranti e angoli di Udine. Senza dimenticare le osterie per la vita notturna dove - secondo il reporter - si può consumare anche l’aperitivo a un euro (o almeno un bicchiere di vino).

Un richiamo per i turisti che fa sognare i tempi sicuramente passati. Ma non è la prima volta che Udine viene celebrata dalla stampa britannica. Sempre sul Guardian, lo scorso settembre, la città veniva celebrata per le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche, ma anche per l’atmosfera particolare e unica che si respira. «È Italia, ma non Italia», venne definita in quell’occasione Udine.