Altri sei incendi in poche ore nei boschi del Friuli

Nuovo rogo in Carnia. Non si esclude il dolo. A Ragogna chiusa a causa delle fiamme l’ex strada provinciale 5 per Pinzano

TOLMEZZO. Altri sei incendi in Friuli in poche ore. Decine le persone, tra vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e personale del Corpo forestale, impegnati nell’emergenza.

Un altro rogo di vaste dimensioni è scoppiato, attorno alle 22 di venerdì, nella zona dell’altopiano del Curiedi, nel comune di Tolmezzo, sopra il campo sportivo. I vigili del fuoco, assieme ai volontari della Protezione civile di Enemonzo, Tolmezzo e Arta Terme e il Corpo Forestale di Tolmezzo, che ha coordinando l’intervento, hanno operato per tutta la giornata, senza sosta. È intervenuto anche l’elicottero della Protezione civile. I focolai non ancora spenti sono diversi.

Decine le chiamate dei residenti giunte, dalla tarda serata di venerdì, al comando provinciale dei vigili del fuoco. Le condizioni meteo non agevolano lo spegnimento. In alcuni casi non si esclude il dolo.



Nella giornata di ieri i pompieri sono intervenuti anche a Codroipo per un incendio di sterpaglie. Roghi anche nei comuni di Colloredo di Monte Albano, Cavazzo, Gemona e Ragogna, dove i vigili del fuoco volontari di San Daniele, assieme ai colleghi di Spilimbergo e con l’ausilio di un’autobotte dal comando provinciale di Udine, hanno lavorato a lungo per riuscire a spegnere le fiamme, anche in questo caso bosco e sterpaglie. È stato necessario chiudere l’ex provinciale 5 che porta a Pinzano. Sul posto la Protezione civile. «In alcune zone – spiega Valmore Venturini – il pericolo è che le fiamme raggiungano le abitazioni, la viabilità, le linee elettriche o le altre vie di comunicazione.

Nelle aree in cui non riusciamo a intervenire da terra operiamo con l’elicottero. La situazione è sicuramente difficile. Solo nella giornata odierna (ieri, per chi legge) sono una quarantina i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dei roghi».



L’ispettore Flavio Cimenti del Servizio foreste Corpo forestale, chiarisce: «Finché non ci saranno precipitazioni abbondanti la situazione resterà difficile. C’è molta siccità e le piogge faranno fatica a penetrare nel terreno perché l’acqua tende a scorrere in superficie.

Speriamo che la prossima settimana la pioggia ci aiuti a risolvere questa emergenza. Il sistema regionale coinvolto nelle operazioni è sotto pressione, per la molteplicità degli interventi e per la durata di questi incendi. Ora la bonifica è l’operazione principale per evitare che si creino nuovi focolai nelle varie zone».