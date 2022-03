Forzano con un piccone il portone sul retro, secondo furto di macchinari in 4 giorni alla Pivotti

Così come il precedente furto, ad agire sono stati in tre tutti con il volto coperto e con un cappuccio calato sulla testa. Sono riusciti a introdursi dopo aver danneggiato e forzato il portone sul retro con un piccone

GEMONA. Ladri ancora in azione nel punto vendita della ditta Pivotti a Gemona del Friuli. Ed è la seconda volta in meno di una settimana. I malviventi, infatti, dopo il colpo messo a segno tra il 22 e il 23 marzo in cui avevano rubato sei macchinari, sono tornati nella filiale di via Taboga (la sede centrale della ditta specializzata nella vendita e riparazione delle macchine agricole, forestali e del giardinaggio, è a villa Santina) nella notte tra sabato 26...