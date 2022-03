La Protezione civile del Fvg ha completato e consegnato il campo profughi in Slovacchia

UDINE. Allestito e consegnato, pronto per l’utilizzo, alle autorità di Bratislava. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, infatti, ha completato nei giorni scorsi la realizzazione del campo profughi da 250 posti, a pochi chilometri dal confine ucraino, passando così il testimone, come previsto dai protocolli, alle autorità locali.



Allestito nella località di Michalovce dai volontari del Friuli Venezia Giulia, il campo è stato consegnato alla presenza dell’ambasciatrice italiana in Slovacchia, Catherine Flumiani, del sottosegretario all’Interno del Governo di Bratislava Vendelin Leitner e del direttore della Protezione civile regionale Amedeo Aristei.

La struttura è stata già visitata dal premier slovacco Eduard Heger, dal ministro dell’Interno Roman Mikulec e dal Commissario europeo per la risposta alle emergenze, Janez Lenarcic, che hanno incontrato anche i rappresentanti della Protezione civile e i volontari regionali. Ai friulani, Flumiani ha espresso, in particolare, il più vivo apprezzamento per la loro generosa disponibilità che rappresenta «la migliore testimonianza della solidarietà tra Italia e Slovacchia e della vicinanza alla popolazione ucraina».



«Siamo orgogliosi del lavoro dei nostri volontari – ha commentato l’assessore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi –. Abbiamo portato a termine il compito che ci era stato consegnato velocemente e adesso continueremo a concentraci sul doppio binario dell’assistenza in loco e di quella, sorveglianza sanitaria compresa, a favore di chi invece arriva in Friuli Venezia Giulia».



È arrivato regolarmente a destinazione infine, questa volta al confine tra Romania e Ucraina, il terzo carico di farmaci e materiale sanitario partito da Palmanova (nuovo unico hub nazionale di raccolta di quanto donato dalle Regioni) esattamente una settimana fa nel corso della visita del presidente del Consiglio Mario Draghi.