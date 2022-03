UDINE. "Si vive una volta sola". È il concetto alla base della Yolo economy (la 'You-only-live-once economy') resa popolare negli Usa e che ora sta conquistando posizioni anche fra i giovani italiani. Tanto che in una ricerca la codin factory aulab ha rilevato come il nuovo stile di vita stia coinvolgendo anche nel nostro Paese i Millennials (26-41 anni) e la generazione Z (under 25).



Complice la pandemia e le sue paure, i ragazzi stanno orientando la bussola non più verso "il posto fisso" ma sul "lavoro agile" ed il mondo del digitale e dell'Ict.

Ma c’è anche chi lascia il posto fisso e decide di dedicarsi a impieghi più a contatto con la natura. Più volte, anche qui in Friuli, abbiamo scritto di giovani pronti a reinvestire in agricoltura biologica.

Anche in questo caso il fenomeno è tutto americano ed è chiamato “Bit quit”. Si tratta – come riporta Repubblica – di un'ondata senza precedenti di lavoratori dimissionari: 25 milioni negli ultimi sei mesi del 2021, 4,5 solo a novembre 2021. Con una portata più ridotta, ora sembra arrivato anche in Italia: nel secondo trimestre del 2021 il boom è stato dell’85%, mentre nel terzo la media è stata del 26,7%. Alcuni hanno letto questi numeri come una risposta ai mesi di pandemia, altri invece teorizzano un mutamento sostanziale e ormai inarrestabile dei paradigmi lavorativi.



