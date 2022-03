L’appello di Mattarella da Trieste: «Occorre fermare subito la guerra»

TRIESTE. «Occorre fermare» la guerra «ora, subito». È anche e soprattutto un appello alla pace quello lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico, avvenuta nell’aula magna dell’ateneo di Trieste.

E la città sull’Adriatico, cosmopolita e segnata dal sangue, è il luogo acconcio per un simile auspicio: «Anche oggi Trieste, anche in questi avvenimenti, rappresenta un esempio per l’Europa; per il suo destino indiscutibilmente legato alla pace, all’integrazione, alla collaborazione».

L’auto blu del Presidente romba nella corte di piazzale Europa attorno alle undici del mattino: ad attenderlo ermellinato c’è il rettore Roberto Di Lenarda, reduce come lui dalla firma in prefettura per la restituzione del Narodni dom.

La cerimonia è aperta dagli interventi del sindaco Roberto Dipiazza, del presidente regionale Massimiliano Fedriga, seguiti dalla relazione del rettore e dalle voci del mondo accademico.

Quando il Capo dello Stato prende infine la parola, inizia con un ringraziamento al rettore “per l’invito cortesemente reiterato”: la relazione di Di Lenarda, prosegue, «che ha fatto ben comprendere il motivo dei riconoscimenti che l’Ateneo ha ottenuto per la sua attività didattica e di ricerca».

È la stessa accademia a offrire al Presidente il passaggio all’attualità: «È anche importante apprendere che in questo ateneo vi sono numerosi studenti ucraini, bene accolti da questa università e a cui va il pensiero particolarmente intenso, in questo periodo, in queste settimane. Il rettore ha ben indicato lo stato d’animo che a Trieste si esprime rispetto a quanto avviene in quel Paese così amico, per la drammatica condizione che sta attraversando».

Nell’essere questa città un «territorio di frontiera» che «ha attraversato nel passato momenti travagliati e difficili, che si è riusciti a trasformare, in forme concrete, attive, positive, di condivisione e collaborazione, avverte con particolare intensità la gravità di quanto sta avvenendo».

Da qui il «grande significato» della firma in Prefettura per il trasferimento del Narodni Dom alla comunità slovena.

Tre sono le gravi emergenze, spiega Mattarella, che si pongono innanzi a «l’Italia, l’intera Europa, l’Unione europea particolarmente, l’Europa che il sindaco ha indicato come terra di pace»: all’emergenza sanitaria (la «sconfitta definitiva e non ancora conseguita della pandemia») e a quella della ripresa economica («nell’ambito del piano europeo del next generation e per l’Italia del Pnrr») si aggiunge ora «inattesa perché imprevedibile» quella provocata «dalla guerra di aggressione del governo della Russia all’Ucraina».

L’obiettivo oggi, spiega il Presidente, dev’essere quindi «recuperare la pace, la sicurezza e il pieno rispetto delle regole del diritto internazionale».

Pur nelle difficoltà che ha imposto al mondo intero, Mattarella ravvisa negli anni della pandemia il manifestarsi di una «solidarietà» apparsa tanto nelle cose della vita quotidiana quanto nei grandi sforzi collettivi, come quello del mondo scientifico per i vaccini. Questa novità lasciava presagire una svolta positiva: «Si pensava – confesso lo pensavo anch’io - che questa drammatica esperienza, vissuta da tutto il mondo contro un pericolo comune che ha messo a rischio il genere umano, avesse fatto comprendere, anche a livello dei governi degli Stati, l’esigenza di ricercare condivisione, dialogo, collaborazione».

Non poteva esservi richiamo più convincente di quello che è avvenuto, prosegue «per spingere tutti, tutti gli Stati, tutti i popoli, a fronteggiare insieme i nemici dell’umanità: la pandemia, quelle possibili in futuro, il deterioramento delle condizioni climatiche con le drammatiche conseguenze di aumento della povertà e di effetti di fame nel mondo. Appariva logico. Sembrava anche possibile».

Invece abbiamo dovuto assistere «al riesplodere di aggressivi egoismi nazionali, alla moda di quanto non avveniva dall’Ottocento, dai secoli scorsi».

Per il Presidente è «un retrocedere della storia e della civiltà che mai avremmo immaginato possibile in questo inizio di millennio, assistendo a vittime di ogni età, dai bambini agli anziani, a devastazioni di città e di campagne, a un impoverimento del mondo. Non riusciamo neppure a rinvenirvi una motivazione razionale».

Le ragioni della convivenza umana «pretendono» invece «che si ponga fine alle guerre»: «La pace è sempre doverosa e possibile. Proprio per questo, stiamo rispondendo con la dovuta solidarietà all’aggressione nei confronti dell’Ucraina, con l’accoglienza dei profughi, con il sostegno concreto a chi resiste a difesa della propria terra contro un’invasione militare, con misure economiche e finanziarie che indeboliscano chi pretende di imporre con la violenza delle armi le proprie scelte a un altro Paese, per frenare subito, per rendere insostenibile questo ritorno alla prepotenza della guerra che, se non trovasse ostacoli, non si fermerebbe ma produrrebbe una deriva angosciosa di conflitti che potrebbero non trovare limiti. Occorre fermarla ora, subito».

L’Italia risponde, conclude il Capo dello Stato, «cercando con insistenza di proporre dialogo e trattative per chiudere la guerra immediatamente, per ritirare le forze di invasione, per trovare soluzioni politiche, pronti a contribuire a perseguirle non appena si aprissero spiragli di disponibilità. Tutto questo richiama, ancora una volta, l’importanza della cultura, l’importanza del sapere, l’importanza degli scambi di cultura nel mondo, strumento e veicolo fondamentale per il progresso dell’umanità».

L’ultima parola è quindi un augurio «particolarmente intenso» di «buon anno accademico».