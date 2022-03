Lavori di asfaltatura in viale Palmanova a Udine: code e traffico rallentato

L’intervento lungo il cavalcavia sarà completato in giornata e sarà utilizzato un asfalto multifunzionale in grado di garantire una migliore aderenza

UDINE. Lavori di asfaltatura e code dalle prime ore di lunedì 28 marzo a Udine, lungo il cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato che collega piazzale D’Annunzio con viale Palmanova.

Udine, traffico rallentato e code in viale Palmanova per i lavori di riasfaltatura

L’intervento, come spiega il vicesindaco Loris Michelini, si è reso necessario per migliorare la qualità del manto stradale in un punto in cui, in passato, sono stati segnalati numerosi incidenti perché le auto slittavano.



L’intervento lungo il cavalcavia sarà completato in giornata e sarà utilizzato un asfalto multifunzionale in grado di garantire una migliore aderenza. Mentre domani, martedì 29 marzo, sarà asfaltata via Dionisio Dolfin, il tratto che da via Pradamano conduce al medesimo cavalcavia.