Neonato in carrozzina travolto e ucciso sulle strisce: l’automobilista negativo all’alcol test

PADOVA. Investimento mortale nel primo pomeriggio di lunedì 28 marzo in via del Plebiscito. Un neonato in carrozzina è stato centrato da un’auto sulle strisce pedonali davanti al supermercato Aldi, all’uscita della rotatoria che congiunge via Viotti e via Mortise.



Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118, il bambino che aveva compito tre mesi il 27 marzo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e poco dopo è morto. Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

La mamma arrivava da via Bajardi e stava attraversando la strada, via del Plebiscito 1866, dove il traffico è sempre molto elevato e le macchine molto spesso viaggiano spedite. La mamma del bambino, di origine marocchina, è finita all’ospedale visto che è stata pure lei colpita dall’automobile. In ospedale mamma e bambino sono stati subito raggiunti dal padre.

L’automobilista della Opel investitrice, F.A. è un marocchino di 46 anni, residente nel Veneziano ed è risultato negativo all’alcoltest. Quindi ha colpito mamma e figlioletto connazionali. La famiglia del bimbo morto ha altri due figli, un ragazzo di 8 anni e una figlia di 13 che ieri pomeriggio era a casa di amici. La famiglia, ben integrata in Italia, vive nel popoloso quartiere di Mortise, proprio in via Mortise, al civico 26.