Scontro tra un mezzo pesante e un’automobile: due morti, camionista ricoverato in ospedale

PORDENONE. Due persone sono rimaste uccise in uno scontro frontale fra un’auto e un camion sulla strada provinciale 53, fra Vivaro e San Foca. Sul posto l’elicottero, l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.

Scontro tra camion e automobile: due morti nel Pordenonese

La vecchia Chrysler Voyager praticamente distrutta a pochi metri da un autocarro finito sul selciato.

Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Pordenone mentre per i due occupanti della vettura non c’è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti sul posto per la violenza dell’impatto.



Sul posto i carabinieri di Maniago, i vigili del fuoco del comando di Pordenone con due automezzi, tra cui l’autogru, e l’elisoccorso che è rientrato vuoto, poco dopo lo scontro.

Al vaglio le cause dell’incidente verificatosi intorno alle 17.30 di lunedì 28 marzo nel cuore dei Magredi. Un lungo rettilineo, recentemente asfaltato, una strada che invita a spingere sull’acceleratore, ai cui lati c’è solo la natura incontaminata.



Probabilmente la Chrysler ha perso il controllo ed è finita frontalmente contro l’autocarro reso ancora più pesante della macchina operatrice che trasportava sul cassone. Il traffico, a un paio di centinaia di metri dalla scena dell’incidente, è stato deviato temporaneamente sulla strada sterrata che attraversa i Magredi, ma molte vetture hanno scelto di invertire la marcia e tornare indietro. L’inchiesta è affidata al pubblico ministero di turno Faion.