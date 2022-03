Vandali di nuovo in azione, imbrattati i vetri dell’oratorio

SEDEGLIANO. Deturpate da scritte la sede dell’oratorio di Sedegliano ed alcune vetrine prospicenti l’edificio. I vetri della porta d’entrata e di alcune finestre della struttura di proprietà della parrocchia sono state imbrattati da ignoti nella notte fra domenica 27 e lunedì 28 marzo.

La sede dell’oratorio si trova all’inizio della centrale piazza Roma, accanto alla scuola materna A. Sbaiz. “Purtroppo a Sedegliano si stanno ripetendo questi episodi di vandalismo a danno di strutture come l’oratorio – commenta il sindaco Dino Giacomuzzi – adibito ad attività culturali di catechismo e a riunioni della comunità. E’ mantenuto in maniera eccellente dai volontari della parrocchia che con tanta passione e dedizione dedicano il loro tempo alla cura di questa struttura e in forma gratuita.”

La struttura frequentata da giovani durante l’estate viene utilizzata per organizzare corsi riservati ai ragazzi e per attività educative a favore degli studenti.

“Esprimo grande rammarico – aggiunge il primo cittadino – per questi atti incivili che si ripetono. Le stesse scritte sono state fatte anche su vetrine prospicienti l’oratorio, danneggiandole allo stesso modo con il colore bianco.”