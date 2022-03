Domande di logica, storia e comprensione del testo: ecco il simulatore del quiz a crocette per il concorso della scuola

UDINE. Poco importa se insegnano da decenni, la stragrande maggioranza degli insegnanti delle scuole medie e superiori scivola sulle domande a risposta multipla.



In alcuni casi anche l’80 per cento dei partecipanti non ce la fa a passare lo scritto del concorso ordinario indetto dall’Ufficio scolastico regionale. Sfuma così l’assunzione a tempo indeterminato per molti, troppi, precari storici delle scuole medie e superiori.

Le domande tipo

In effetti, le domande tipo richiedono più di qualche ripasso dei programmi studiati sui banchi durante la formazione universitaria. Agli aspiranti insegnanti di ruolo viene chiesto cosa si intende per long depression oppure l’anno di fondazione dello Stato di Israele, cosa si stabilì con la Pace di Augusta e quali popolazioni germaniche si stanziarono nella penisola Iberica. Questi sono solo alcuni esempi delle domande tipo poste agli insegnanti precari desiderosi di superare il concorso abilitante.

Le organizzazioni sindacali

I sindacalisti sono certi che non si tratta di impreparazione degli insegnanti: «Stiamo parlando di domande incentrare sul nozionismo puro quando la scuola non è più nozionismo», afferma la segretaria regionale della Cisl scuola non senza soffermarsi sulla necessità di tornare al doppio binario comprensivo delle graduatorie e dei punteggi ottenuti sul campo. «Il concorso ordinario – aggiunge Piccolo – nasceva come una prova a domande aperte di metodologia e disciplinari, poi è stato trasformato in un test a crocette dal quale sono state eliminate le domande di pedagogia, metodologia e didattica. Sono stati eliminati i punti nodali su cui si sviluppa l’insegnamento».

E ancora: «Un docente di Storia deve sapere quando è stata scoperta l’America, ma non è questo il punto perché se non lo ricorda può sempre consultare i libri. Le conseguenze sono diverse se lo stesso docente non sa animare l’apprendimento tra gli studenti o se non sa promuovere la costruzione delle competenze».

Dello stesso avviso Gargiulo: «Non bastano le nozioni per fare un bravo docente se poi, lo stesso docente, non sa da dove cominciare nel lavoro d’aula, occorrono competenze professionali, formazione, esperienza e investimenti su un sistema scelto non in funzione della sua “economicità”, ma della sua qualità».