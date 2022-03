Fidanzati da ragazzi e 5 bimbi nati dalla loro unione: chi sono Manuel e Chiara, la giovane coppia morta nell’incidente

VIVARO. «Era giovedì scorso in studio da me, non ci posso credere, hanno cinque figli...». L'avvocato Maurizio Mazzarella è incredulo e sgomento di fronte alla tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a Vivaro: conosceva Manuel Cari, 29 anni, e la sua compagna Chiara Materassi, 24 anni, da quando erano soltanto due ragazzini.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori