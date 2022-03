Auto travolge e uccide neonato nella carrozzina, la mamma ferita si trascina dal figlio: salvate lui

L’uomo non vede la mamma né la carrozzina. Non si ferma e li travolge. Il neonato viene sbalzato fuori dalla culletta e cade rovinosamente a terra, qualche metro più in là. La mamma, centrata all’altezza del bacino, finisce anche lei sull’asfalto. A questo punto lo strazio: il piccolo è morto poco dopo