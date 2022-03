Pensionato settantenne aggredì un fotografo durante la manifestazione contro il Green pass: denunciato

SACILE. Un pensionato di Fontanafredda, di 70 anni, è stato denunciato per violenza privata aggravata. La sera del 29 gennaio aveva aggredito fisicamente e verbalmente un fotografo del quotidiano “Il Gazzettino”, durante una manifestazione non autorizzata contro il Green pass in piazza del popolo, a Sacile.

Dopo l’aggressione il pensionato si era allontanato. Sono stati gli investigatori della Digos di Pordenone a identificarlo e denunciarlo a piede libero.

Il photoreporter si trovava in centro a Sacile per documentare il raduno no-vax su incarico del quotidiano veneto. La serata si intitolava Aperitivo free pass. La Digos ha ricostruito che un manifestante si è avvicinato al fotografo, cercando di impedirgli di continuare il suo lavoro e contestando le modalità e la liceità delle riprese effettuate.

La discussione è rapidamente degenerata con insulti e minacce al collaboratore del quotidiano. Quando il fotografo, per contrastare la veemenza dell’aggressore, ha cercato di richiedere con il cellulare l’intervento delle forze dell’ordine, il pensionato ha cercato di strapparglielo di mano e lo ha colpito con un calcio alla gamba destra. In tal modo ha provocato al fotografo una contusione giudicata guaribile in sette giorni. Subito dopo si è dileguato.

Il settantenne è stato individuato grazie alle immagini scattate dallo stesso fotografo aggredito e dalle riprese delle telecamere collocate in piazza. Il pensionato è stato così denunciato a piede libero per violenza privata, con l’aggravante di averla perpetrata durante una manifestazione, per aver cercato di impedire le riprese e la telefonata alla polizia, con violenza e minaccia, al fotografo del quotidiano, nonché per le lesioni personali subite dal reporter.

Si è rivelata fondamentale per l’individuazione dell’aggressore la profonda conoscenza, da parte del personale della Digos di Pordenone, del contesto e dei partecipanti alle varie iniziative no vax e no Green pass.