UDINE. Tempi supplementari per i contribuenti che devono ancora saldare le vecchie cartelle esattoriali. In 530 mila in tutta Italia (poco meno di 7 mila in Friuli Venezia Giulia) decaduti dalla cosiddetta Rottamazione ter, avranno una nuova opportunità di chiudere la partita con l’Agenzia delle Entrate.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori