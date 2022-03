UDINE. Il centrodestra ha il compito di sciogliere i nodi legati a Tolmezzo e Codroipo, dove il nome del candidato sindaco non è ancora stato trovato, mentre il centrosinistra deve fare i conti con le spaccature a Cervignano e Azzano X in uno schema in cui, per quanto riguarda i centri maggiori, le partite sembrano chiuse – quando a semplici discese in campo, siamo chiari – tanto a Gorizia quanto a Monfalcone.

