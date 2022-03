Traffico illecito di rifiuti ferrosi, perquisizioni e sequestri anche in Friuli

UDINE. Raffica di perquisizioni e sequestri, in tutto il Nord Italia, nell’ambito di un’operazione dei carabinieri forestali di Treviso riguardante presunte attività legate al traffico illecito di rifiuti e alla gestione di rifiuti non autorizzata. Sono 45 le persone indagate, tutti titolari o legali rappresentanti di ditte che, in gran parte, gestiscono rottami ferrosi.

Perquisizioni anche in Friuli

L’indagine dei carabinieri forestali di Treviso, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, è durata quasi due anni e si è concretizzata «in diverse operazioni investigative e tecniche - si legge nella nota stampa dell’Arma - volte a reprimere l’organizzazione finalizzata a un ingente traffico illecito, che si sarebbe concretizzato nella raccolta e gestione di rifiuti da rottami ferrosi, in varie località del Nord-Italia».

In Fvg le province interessate sono quelle di Udine e Pordenone. Secondo quanto appreso, c’era chi gestiva i rifiuti, prendendoli in carico, trattandoli e rivendendoli senza averne le autorizzazioni, e chi invece conferiva, consapevolmente o meno, il materiale a società che non avevano appunto l’autorizzazione per farlo.

Sequestrato un capannone

Nel corso dell'operazione, complessivamente i carabinieri forestali hanno portato a termine 14 perquisizioni tra ditte e abitazioni, sequestrato 62 veicoli (in particolare i camion con i quali veniva trasportato il materiale ferroso) e apposto i sigilli a un capannone, situato nel Montebellunese, che sarebbe stato adibito alla gestione illecita dei rottami ferrosi. Tra il materiale sequestrato anche registri di carico e scarico di rifiuti, fatture, agende, fogli manoscritti e documentazione inerente l'attività, oltre a telefonini e computer.