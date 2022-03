Bonus asilo nido in Fvg, quando e come presentare domanda: le sei schede per non fare errori

Da 3mila a 5.400 euro all’anno a bambino, che possono arrivare fino a 13.620 in presenza di Isee basso e casi di disabilità. Ecco la guida per ottenere il bonus

UDINE. Parte giovedì 31 marzo la “corsa” ai bonus per gli asili nido: contributi regionali che abbattono il costo per le famiglie in modo consistente, da 3mila a 5.400 euro all’anno a bambino, che possono arrivare fino a 13.620 in presenza di Isee basso e casi di disabilità.