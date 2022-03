Contromano in A27 per decine di chilometri, gli automobilisti chiamano i soccorsi: bloccato dalla polizia

CONEGLIANO. Auto contromano in A27 e fermata dal distaccamento di Polizia stradale in servizio. È successo questa mattina, giovedì 31 marzo, poco prima delle 6.

A segnalare la vettura sono stati diversi automobilisti che hanno chiamato i numeri di emergenza. Uno di questi é Fabio Poser, di Brugnera, che si stava recando al lavoro. L’automobilista ha incrociato la vettura attorno al ponte sul Piave. «Stavo procedendo in direzione sud verso Venezia quando ho incrociato questa macchina. Ero in corsia centrale e ho visto due fari che mi stavano venendo addosso. Ho sterzato per evitare la vettura in contromano. È entrato o da Venezia o da Treviso Nord».

«Sicuramente - conclude l’automobilista friulano - avrà percorso come minimo 15 chilometri cioè la distanza che si percorre da Treviso a Conegliano».

Resta da capire, ma questo lo accetterà la Polstrada, se esistono dei passaggi alle aree di servizio, solitamente percorsi dai dipendenti, che possono favorire l’ingresso abusivo sulle autostrade.



In questa fase sono in corso ulteriori accertamenti. Il fermo è avvenuto nella zona di Conegliano.