Farmaci scaduti destinati agli animali: controlli nelle cliniche veterinarie in Fvg

Il Comando carabinieri per la tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato controlli nelle strutture veterinarie che curano gli animali da compagnia di tutta Italia. Anche in quelle dotate di servizi di pronto soccorso.



Complessivamente sono stati ispezionati 682 tra ospedali, cliniche e ambulatori e sono stati rilevati 178 obiettivi non conformi, pari al 26%.

Controlli dei Nas in strutture veterinarie, sei violazioni in Friuli Venezia Giulia

I militari del Nas hanno denunciato 49 titolari e operatori e ne hanno sanzionati ulteriori 141 per violazioni amministrative, per un ammontare di 145 mila euro. Sono state contestate 220 violazioni, delle quali 116 riconducibili ad irregolarità nella gestione e detenzione dei farmaci destinati all’impiego sugli animali, poiché risultati scaduti o non correttamente registrati.Proprio per quest’ultima ragione, ossia la non corretta gestione dei farmaci, sono state contestate violazioni penali e amministrative anche in Friuli, per un totale di sei. Gli uomini del Nas di Udine, guidati dal capitano Fabio Gentilini, hanno effettuato complessivamente 24 ispezioni. In provincia di Udine nessuna irregolarità. Una di carattere penale è stata riscontrata sia a Trieste, sia a Gorizia e nel Pordenonese sono state contestate due violazioni penali e due amministrative.

Il dettaglio in Fvg

Sono state 24 le ispezioni che i Carabinieri del Nas hanno portato a termine in Friuli Venezia Giulia nell'ambito di una verifica delle strutture veterinarie operanti in regione, con particolare attenzione al servizio del «Pronto soccorso veterinario». Dalle verifiche sono emerse 6 violazioni complessive. Nel dettaglio, in provincia di Trieste ci sono state 7 ispezioni che sono sfociate nella contestazione di una violazione penale; in provincia di Udine 6 verifiche senza riscontrare alcuna difformità; in provincia di Pordenone 8 verifiche che hanno fatto emergere 2 violazioni amministrative e altrettante penali; in provincia di Gorizia, 3 controlli con una violazione penale. Tutte le irregolarità accertate si riferiscono a una non corretta gestione dei farmaci