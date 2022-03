Viene colto da un malore, la ragazza si china per aiutarlo e vengono entrambi aggrediti dal loro pitbull

Questi momenti di concitazione sono stati avvertiti dal cane come una situazione di aggressione o comunque di pericolo: il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva

UDINE. Due giovani udinesi sono stati aggrediti e feriti da un pitbull questa mattina, giovedì 31 marzo, verso le 8, a Udine, in via Pirona.

Lei ha riportato una lesione alla mano e non è in gravi condizioni. Mentre lui è ferito al volto ed è in condizioni più serie. È ricoverato in terapia intensiva in ospedale a Udine.

Nessuno dei due è in pericolo di vita. L’episodio si è verificato a Udine sud, nel quartiere di Paparotti, in via Pirona. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla Municipale, i due conviventi (21 anni lei, 25 lui) sono i proprietari del cane.

Stando agli elementi raccolti dal personale del Nucleo di polizia veterinaria, il giovane è stato colto da un improvviso malore e la ragazza si è chinata su di lui per aiutarlo. Questi momenti di concitazione sono stati avvertiti dal cane come una situazione di aggressione o comunque di pericolo.

In aiuto è intervenuto un vicino: anche lui è stato morso. L’animale è stato recuperato dal cinovigile e accompagnato al canile cittadino.