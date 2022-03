Snam: Cassa depositi e prestiti candida Stefano Venier (Hera) come amministratore delegato

UDINE. Cassa Depositi e Prestiti candida il friulano Stefano Venier, attuale amministratore delegato di Hera, come nuovo numero uno di Snam al posto di Marco Alverà mentre conferma Paolo Gallo alla guida di Italgas.

È quanto emerge dalle liste dei candidati per il rinnovo dei board delle due controllate energetiche presentate da Cassa. Per la presidenza di Snam Cdp propone Monica De Virgiliis, gia' presente nel board della societa' tra il 2016 e il 2019; per la presidenza di Italgas proposta invece l'avvocato Benedetta Navarra.