Tamponi rapidi in farmacia, prorogato al 30 aprile il rimborso della Regione: sconti tre categorie

UDINE. La data del primo aprile segna uno spartiacque anche per altre materie, comprese quelle che riguardano i rimborsi dei tamponi in farmacia che erano state attuate nella scorsa estate. La Regione, però, ha ritenuto di prorogare questa attività di sostegno sino al 30 aprile.

Lo ha chiarito, ieri, in una nota, il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.«A seguito della cessazione dello stato di emergenza nazionale Covid-19, a partire dal 1° aprile verranno sospesi i rimborsi nazionali per l'effettuazione dei tamponi antigenici come previsto dal protocollo d'intesa tra il ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite firmata ad agosto del 2021, fatte salve ulteriori proroghe definite a livello nazionale, di cui ad oggi non vi è evidenza».

La Regione ha deciso però di prorogare i rimborsi dal momento che è previsto il perdurare della validità della certificazione verde al 30 aprile 2022 per l'accesso a determinati servizi e attività.«Per questo motivo - chiarisce Riccardi - la Direzione centrale Salute sta predisponendo un atto di proroga e adeguamento del protocollo regionale per l'esecuzione dei test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza Covid-19, al fine di assicurare il prosieguo delle misure regionali finanziate con una apposita legge regionale a favore delle categorie individuate dalla norma stessa».

«In particolare - chiarisce l'assessore - l'abbattimento del costo del tampone sarà effettuato a favore di chi è esente da vaccinazione per motivi di salute, ai ragazzi minorenni e a coloro i quali frequentano i tirocini professionalizzanti». Ulteriori dettagli saranno chiariti nei prossimi giorni, quando sarà definitivamente predisposto e firmato l'atto di proroga del protocollo regionale»