Auto esce di strada e si schianta contro un muretto: una donna di 42 anni trasportata in ospedale

L’intervento dei mezzi di soccorso in via Antonio Foraboschi

CIVIDALE. Una donna di 42 anni, residente a Mariano del Friuli, è rimasta ferita in modo serio in un incidente che si è verificato nel pomeriggio di venerdì primo aprile a Cividale, in via Antonio Foraboschi.

Per cause ancora da accertare, ma dai primi accertamenti si propende per un improvviso malore, la quarantaduenne ha perso il controllo della vettura ed è finita contro un muretto in cemento.

L’auto è rimasta in bilico su un dislivello di circa cinque metri. Immediata la chiamata ai soccorsi.

La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato un’ambulanza del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cividale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata chiusa per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.