Civibank, Sparkasse presenta la lista: Gervasio per la presidenza, c’è anche Pelizzo

CIVIDALE. Che Sparkasse potesse presentare una sua lista in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione era nell’aria. Quasi una certezza dopo le frizioni con parte del Cda uscente di Civibank seguite al via libera di Consob all’Opa sull’ex popolare di Cividale.

Così è stato. Il primo aprile 2022 la lista di Sparkasse, che verrà sottoposta all’assemblea dei soci di CiviBank convocata per il prossimo 29 aprile 2022 in prima convocazione e 25 maggio in seconda convocazione, è stata depositata al quartier generale dell’istituto di credito friulano e la portata della discesa in campo dei bolzanini, lungi dall’essere un banale contraltare alla governance uscente, è travolgente per i nomi che sfodera. Sono Alberta Gervasio, Guglielmo Pelizzo, Aldo Bulgarelli, Lidia Glavina, Antonio Marano, Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti, Armin Weissennegger e Silvano Chiappo.

Balza all’occhio il nome di un membro del consiglio di amministrazione uscente. Non uno qualsiasi, ma il vicepresidente(nipote dell’ex presidente della Banca di Cividale, Lorenzo Pelizzo).

La sua non partecipazione al voto – sia sull’Opa ostile che sulla lista del futuro consiglio di amministrazione – potevano già esser letti come un indizio della decisione che stava maturando nelle scorse ore e che l’avvocato cividalese motiva così: «Quella di Sparkasse non è un’acquisizione, ma un significativo progetto di sviluppo. E’ per queste ragioni che ho risposto favorevolmente alla richiesta disponibilità a supportate l’iniziativa, che consentirà a CiviBank di crescere e di continuare ad esprimere tutte le potenzialità finora dimostrate».

Di peso i nomi di Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy group, candidata al ruolo di presidente del Cda che oggi è di Michela Del Piero, e quello del presidente di Trieste Airport, Angelo Marano. Oltre alla lista, Sparkasse ha comunicato anche un nuovo impegno di adesione all’Opa su CiviBank: Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, che è il terzo più importante azionista di CiviBank, sottoscrive l’impegno di adesione all’offerta sulle azioni.

