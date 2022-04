Non accettò di essere “sostituita” da una connazionale, pesanti molestie all’anziano che accudiva: badante a processo

UDINE. Non si rassegnava a vedere l’anziano che aveva accudito per anni, e che era diventato il suo compagno prima della fine del rapporto (lavorativo e sentimentale), accompagnarsi alla connazionale che aveva preso il suo posto: prima come badante e poi come fidanzata.

Scoperta la relazione tra i due ha iniziato a tempestare di messaggi whatsapp e chiamate l’anziano, a tutte le ore del giorno e della notte, presentandosi a casa dell’uomo e arrivando a spedire via social foto dell’anziano nudo, con pesanti riferimenti a sfondo sessuale.

Per questo motivo una cinquantottenne romena, D.T. (indichiamo solo le iniziali a tutela della persona offesa) è stata rinviata a giudizio venerdì primo aprile dal giudice per le udienze preliminari Mariarosa Persico. Nel fascicolo d’indagine sono finite tutte le angherie che il malcapitato anziano e la sua attuale compagna hanno dovuto subire dalla cinquantottenne.

Le chiamate al telefono di casa, che l’uomo è stato costretto per lungo periodo a staccare di notte, o la tempesta di messaggi whatsapp indirizzati al cellulare dello stesso. Che in più di un’occasione si è trovato l’ex compagna e badante davanti alla porta di casa, oppure nella chiesa di San Marco: in una circostanza la donna si è seduta tra i banchi accanto a lui, scattandogli fotografie a ripetizione, strattonandolo e abbracciandolo con insistenza.

E poi i social, con i quali evidentemente la cinquantottenne ha una certa dimestichezza: ha aperto profili falsi a nome dell’anziano, pubblicando sue foto e descrizioni non esattamente lusinghiere della rivale in amore.

Sfruttando i contatti della sua rubrica, consolidati in anni di frequentazione con l’anziano, ha poi preso a mandare via cellulare messaggi con foto dell’anziano nudo, con pesantissimi riferimenti a sfondo sessuale.

Comportamenti durati dal maggio al luglio di due anni fa e che avevano spinto l’uomo (costretto a ricorrere al medico per curare lo stato d’ansia provocato dalla situazione) a denunciare la donna ai carabinieri. Il processo si aprirà il 30 maggio.