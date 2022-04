Denuncia la tentata rapina del cellulare: «Mi hanno spruzzato lo spray urticante»

SACILE. «Hanno tentato di rubarmi il cellulare e mi hanno spruzzato in faccia lo spray urticante». Un giovane sacilese, classe 2002, ha denunciato ai carabinieri di aver subito una tentata rapina giovedì sera a San Odorico. Sul caso ora indagano gli investigatori della compagnia di Sacile.



Il ragazzo ha raccontato di essere stato fermato da due sconosciuti per strada con un pretesto, mentre rientrava a casa, giovedì sera, da un allenamento di calcio. Ecco la ricostruzione fornita agli inquirenti. Lui era al volante dell’automobile. Gli hanno fatto cenno di accostare. Si è fermato per capire che cosa stesse succedendo, ha abbassato il finestrino.



Davanti a lui c’erano due giovani appiedati. Il cappuccio di una felpa nascondeva entrambi i volti. Gli hanno chiesto che ora fosse. Ha tirato fuori il suo smartphone per controllare. «Sono le 20.50». A quel punto, con scatto repentino, hanno cercato di ghermire il cellulare, ma lui lo ha tenuto stretto in mano e quindi non sono riusciti a sfilarlo via. Ai carabinieri il ragazzo ha riferito che gli hanno spruzzato addosso uno spray urticante e si sono dileguati a piedi nella notte.Dopo essersi ripreso dall’aggressione, il ventenne ha raggiunto la sua abitazione. Si è fatto subito la doccia, per eliminare i residui di spray dal viso. Il padre del ragazzo ha poi telefonato ai carabinieri, circa un’ora dopo l’aggressione, segnalando l’accaduto. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso. I medici non hanno riscontrato conseguenze o irritazioni.I carabinieri procedono per tentata rapina. Saranno sviluppati vari accertamenti. Nella via in cui il giovane è stato fermato, non ci sono occhi elettronici, ma ci sono telecamere nelle zone limitrofe. Saranno esaminate le riprese per verificare se gli aggressori siano stati immortalati durante la fuga.© RIPRODUZIONE RISERVATA