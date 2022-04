PASIAN DI PRATO. Tentato assalto, nella notte tra sabato e domenica, a Passons, nel comune di Pasian di Prato, nella sede dell’istituto bancario Crédit Agricole di via Villalta. I malviventi hanno utilizzato una flex per forzare lo sportello automatico della banca ma il colpo non è andato a segno e i ladri non sono riusciti ad asportare il denaro.

