Maxi commessa in Lituania per la Rizzani de Eccher: realizzerà il super ponte ferroviario lungo 1,5 chilometri

POZZUOLO DEL FRIULI. La Rizzani de Eccher costruirà il ponte ferroviario più lungo degli Stati baltici. Stanno proseguendo infatti i lavori per realizzare il tratto di Rail Baltica in Lituania. L’obiettivo dell'intera opera è di creare un servizio di trasporto passeggeri e merci, e migliorare i collegamenti ferroviari tra l'Europa centrale e settentrionale.

Ltg Infra, la società responsabile della realizzazione del progetto, a seguito della seconda fase di gara, ha selezionato la società friulana per costruire il ponte ferroviario sul fiume Neris, vicino a Jonava. Sarà lungo oltre 1,5 chilometri.

Rail Baltica è il più grande progetto di infrastruttura ferroviaria nella storia degli Stati baltici, che fornirà una linea ferroviaria europea elettrificata a doppio binario, collegando Varsavia, Kaunas, Riga e Tallinn.

La lunghezza totale di Rail Baltica negli Stati baltici è di 870 chilometri, con 392 chilometri in Lituania, 265 chilometri in Lettonia e 213 chilometri in Estonia. È uno dei progetti prioritari dell'Unione Europea delle Reti transeuropee dei trasporti (Ten-T), con un investimento da 5,8 miliardi di euro. «Siamo onorati e orgogliosi di ricevere l'appalto che ci consentirà di portare tutte le nostre capacità ed esperienze di ingegneria e costruzione di ponti in un progetto importante e stimolante per la rete di infrastrutture ferroviarie della Lituania», afferma Franco Alzetta, ceo del Gruppo Rizzani de Eccher.

Oltre alla costruzione del ponte, il gruppo di Pozzuolo del Friuli realizzerà anche interventi paesaggistici, installerà barriere fonoassorbenti, ricostruirà i sistemi di drenaggio della acque. Il ponte attraverserà infatti il sito Natura 2000 della rete ecologica europea ed è richiesta particolare attenzione alla tutela dell'ambiente.

Al fine di evitare qualsiasi impatto sulla biodiversità di Neris, durante la migrazione dei pesci e la deposizione delle uova non verranno effettuati interventi nella zona di protezione del fiume. Inoltre i supporti del ponte, alti fino a 150 metri, non saranno costruiti in acqua, per consentire la biodiversità nel fiume e zone adiacenti.