UDINE. I rapporti con i vicini non erano propriamente cordiali. Anzi. Durante il processo che la vedeva imputata, Maria Elia, settantasette anni, ha raccontato del clima certo non idilliaco che si era instaurato con alcuni dei condomini del palazzo in cui vive, nella zona del Centro studi.

Durante le festività natalizie, nel dicembre di quattro anni fa, l’episodio che ha fatto definitivamente precipitare i rapporti tra l’anziana e la vicina di casa, una straniera di cinquantuno anni.





L’anziana si era presentata alla porta della donna per chiedere conto di un comportamento evidentemente ritenuto non idoneo e, all’apice della discussione, aveva spruzzato negli occhi il contenuto di due bombolette spray, una di moschicida e un deodorante.

La donna era stata costretta a ricorrere alle cure mediche perché le due sostanze le avevano causato un forte arrossamento degli occhi e una reazione follicolare (in sostanza una congiuntivite): il medico che l’aveva visitata le aveva prescritto cinque giorni di riposo.



Nel frattempo la cinquantunenne aveva deciso di sporgere denuncia contro la vicina di casa. E da quella segnalazione alle forze dell’ordine è scaturito il processo penale che si è concluso ieri mattina, in tribunale a Udine. Il giudice monocratico Daniele Faleschini Barnaba ha condannato Elia a sei mesi, con la sospensione condizionale della pena.



La ricostruzione fornita dalla straniera è stata contestata nel corso del dibattimento dalla stessa anziana, che durante l’esame davanti al tribunale, si era difesa in maniera decisa, respingendo in parte gli addebiti che avevano portato all’imputazione per lesioni aggravate: la settantasettenne aveva spiegato come il moschicida fosse stato spruzzato dal figlio della vicina di casa e che per sbaglio lo spray era finito negli occhi della madre.

Solo a quel punto l’anziana avrebbe recuperato la bomboletta spray con il deodorante. Il difensore della donna, l’avvocato Giulia Azzarello, ha preannunciato il ricorso in appello contro il pronunciamento del tribunale.



