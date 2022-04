UDINE. Il lavoro era la sua passione, perché per lei i bimbi, fin dai primissimi mesi, erano il punto di partenza su cui investire per costruire la società di domani. Appassionata, tenace e generosa, Annalisa Casali ha speso tutta la vita al servizio dell’infanzia, diventando il punto di riferimento dei nidi in città.

