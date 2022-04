Istituita la Giornata nazionale degli alpini: sarà il 26 gennaio

UDINE. Il Senato ha dato il via libera all'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini il 26 gennaio. 189 i sì, un astenuto in Aula.



L'intento è di celebrare la Giornata il 26 gennaio di ogni anno in ricordo dell'eroismo dimostrato dal corpo d'armata nella battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio del 1943, durante la seconda guerra mondiale.

«Il Senato ha approvato definitivamente l'istituzione della Giornata nazionale degli Alpini. Questo appuntamento che si celebrerà il 26 gennaio, è un segno di riconoscenza nei confronti degli Alpini, per il loro sacrificio, per il coraggio e per i valori che da sempre portano alle nostre comunità: parliamo di impegno, solidarietà, volontariato e fratellanza. Sono sempre stati al fianco dei cittadini e dei nostri territori facendosi trovare in prima linea. Personalmente li ringrazio per l'attenzione che hanno sempre dimostrato nei difficili momenti che ha attraversato il Veneto, sia durante le emergenze legate al maltempo, sia in occasione della pandemia». Così il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

Le prossime adunate: Udine nel 2023

Rimini San Marino 5-8 maggio 2022, Udine 12-14 maggio 2023. Sono le date delle prossime adunate nazionali degli alpini.

Non si era mai fermata, nemmeno in piena pandemia quando aveva dovuto rallentare. Pertanto, scala e aumenta la marcia la grande macchina dell’Associazione nazionale alpini verso un minimo di normalità. Il centenario della sezione di Udine, celebrato giocoforza in ritardo a settembre sul Bernadia, quello della sezione di Treviso e “Sapori alpini” a Pordenone un paio di settimane fa, sono stati gli appuntamenti – di un certo peso anche in termini numerici – che hanno segnato la ripartenza dei grandi eventi delle penne nere.

La presidenza nazionale dell’Ana ha inviato alle sezioni il calendario degli appuntamenti 2022. Per l’adunata nazionale di Rimini-San Marino, annullata per due anni a causa del coronavirus, maggio 2022 sarà la volta buona, salvo complicazioni pandemiche. Il massimo evento delle penne nere è stato fissato per il 5-8 maggio e sono immediatamente ripartite anche le prenotazioni dei gruppi, che scalpitano per rivedersi dopo un biennio di assenza forzata.