ROVEREDO IN PIANO. Uno sciame di palloncini bianchi, decorati con un cuore rosso, si alzerà in cielo, a simboleggiare «l’amore che proviamo per loro». Così i familiari hanno scelto di dire addio a Chiara Materassi, 24 anni, e Manuel Cari, di 29, spirati nello scontro frontale avvenuto a Vivaro, sulla strada provinciale 53, lunedì 28 marzo.

