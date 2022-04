PORDENONE. Lo sport è in lutto per Giovanni Cover, 92 anni, per quarant’anni, fino al 2005, segretario provinciale della Federazione italian giuoco calcio.



Benvoluto e ancora ricordato per la sua simpatia e disponibilità, “Per 40 anni è stato punto di riferimento per tutte le società dilettantistiche del nostro comitato, dedicando il suo tempo libero con passione al servizio dello sport” recita una targa fatta fare in suo ricordo.



