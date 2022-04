Prese le autrici di una serie di furti commessi in diversi negozi della provincia di Pordenone

SACILE. I carabinieri della Stazione di Sacile hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pordenone, due donne per la commissione di molteplici furti compiuti a fine gennaio in diversi negozi della provincia di Pordenone e di quella di Venezia.

L’indagine è cominciata lo scorso 28 gennaio quando una pattuglia della Stazione di Sacile è intervenuta nel negozio Ovs, all’interno del centro commerciale “I Salici” di Sacile, dove due donne avevano poco prima rubato 7 capi d’abbigliamento esposti per la vendita nascondendoli in una borsa schermata per la neutralizzazione dell’impianto di allarme.

Dopo aver identificato le due donne nelle cittadine rumene V.M. e D.G., rispettivamente di 34 e 45 anni, e aver recuperato il contenuto del borsone, i militari hanno controllato la Fiat Croma con la quale erano arrivate a Sacile.

All’interno del veicolo i militari hanno trovato tantissima merce nuova, provvista ancora delle etichette, della quale le due donne non erano in possesso di ricevuta fiscale. A seguito della successiva perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato una moltitudine di capi d’abbigliamento maschili e femminili di svariate taglie, pigliami, vestiario per bambino, cosmetici, spazzolini elettrici, generi alimentari, olio motore, detersivi, ammorbidenti, prodotti per l’igiene intima, scarpe e altri beni dei quali le donne, entrambe con pregresse denunce per furto, non hanno saputo giustificare la provenienza. Anche la borsa e l’autovettura sono state sottoposte a sequestro subito convalidato dalla Procura di Pordenone.

I carabinieri hanno avviato subito un’indagine volta ad accertare la provenienza della merce. Mediante l’analisi delle etichette e la visione delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a risalire agli otto negozi cui, nella giornata dello stesso 28 gennaio, le due donne avevano fatto visita prima de “I Salici”, ovvero: Ovs di Portoguraro, Ovs di Fiume Veneto, Hm di Fiume Veneto, il Tulipano di Porcia, il Tulipano di Cordenons, Tigotà di Sacile, Tigotà di Cordenons, supermercato DPpiù di Sacile.

Dopo aver effettuato le verifiche anche tramite i codici a barre riportati nelle etichette, i titolari dei negozi hanno formalizzato denuncia di furto. Agli stessi, su disposizione della Procura, è stata restituita tutta la merce rubata, il cui valore totale risulta essere di circa 2500 euro.