Scontro con un’auto, motociclista ferito e trasportato in ospedale

REMANZACCO. Scontro, per cause ancora da accertare, tra un'auto e una moto, poco dopo le 10.30 di mercoledì 6 aprile, a Remanzacco, in piazza Angeli. L'impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento.

Il motociclista è rovinato a terra riportando diverse ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, con l'elicottero e l'ambulanza, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi.

Il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Udine in condizioni serie. Ci sono stati rallentamenti al traffico.