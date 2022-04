Serracchiani: «Nessuno si chiede cosa vuol dire perdere banche e aziende, la verità è che manca una strategia»

UDINE. Civibank e Dolomia sono solo le ultime tessere mancanti nel puzzle in cui si evidenzia la progressiva perdita di asset strategici del Friuli Venezia Giulia.

Il fenomeno non è nuovo e se sul versante privato le scelte vanno accettate, sul fronte pubblico l’assottigliarsi della rete delle società partecipate preoccupa chi come la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, sostiene che «la forza di un territorio è fatta di sinergie, capacità di controllo e di direzione in materia di insediamenti...