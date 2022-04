Covid, il report Gimbe: meno contagi in Fvg, Trieste e Udine le peggiori in regione

UDINE. In Friuli Venezia Giulia nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (2.001 contro i 1.909 del periodo precedente) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi dell'1,4% rispetto alla settimana precedente. Sono sotto la media italiana i posti letto in area medica (11,2% contro 15,8%) e in terapia intensiva (2,9% contro 5%) occupati da pazienti Covid 19.

È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento del contagio in Fvg. Secondo il report, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in regione è pari all'81,6% (media Italia 84%), a cui aggiungere un ulteriore 2% (media Italia 1,6%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose corrisponde all'83,6% (media Italia 83,5%), con quarta dose al 5,9% (media Italia 8,2%). Per quanto riguarda i bambini tra i 5 e gli 11 anni, a completare il ciclo vaccinale è stato il 23,2% (media Italia 33,8%) a cui aggiungere un ulteriore 2,4% (media Italia 3,7%) solo con prima dose.

Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100 mila abitanti, rileva il monitoraggio, la provincia di Trieste raggiunge il valore più alto con 668 ma in calo del 3,5% rispetto alla settimana precedente. Seguono Udine con 624 (+2,2%), Gorizia con 615 (+5,5%) e Pordenone con 479 (-8,3%).

La situazione in Italia: meno casi ma più decessi

"Dopo la stabilizzazione della scorsa settimana - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - i nuovi casi settimanali si attestano a quota 469 mila, con una riduzione del 6,9% e una media giornaliera intorno ai 68 mila casi. Rimane tuttavia molto difficile fare previsioni, sia per l'eterogeneità delle situazioni regionali, sia perché in alcune grandi Regioni del Nord iniziano ad intravedersi segnali di risalita". Nella settimana 30 marzo-5 aprile si rileva, infatti, un incremento percentuale dei nuovi casi in 4 Regioni (dal +1,3% del Veneto al +10,4% dell'Emilia-Romagna) e un decremento in 17 (dal -1,3% della Lombardia al -18,2% dell'Umbria).

"Il numero dei decessi che non accenna a scendere - sottolinea Cartabellotta - merita una particolare attenzione: infatti, accanto a fattori epidemiologici non modificabili (età avanzata, comorbidità), esistono determinanti legate al calo dell'efficacia vaccinale sulla malattia grave e al sottoutilizzo dei farmaci antivirali su cui, invece, è possibile intervenire".

Lieve aumento dei ricoveri, calo delle intensive

Continua ad aumentare, seppure solo del 5,2% e in misura minore rispetto alla scorsa settimana, il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti ospedalieri, mentre tornano a scendere quelli in terapia intensiva, che vedono un -3,3%. Dal 30 marzo al 5 aprile, i ricoverati con sintomi sono stati 10.246 rispetto ai 9.740 (+506), mentre i pazienti in terapia intensiva sono scesi da 487 a 471 (-16).

"E' importante rilevare - commenta Nino Cartabellotta, presidente Fondazione - che il quadro dei pazienti ospedalizzati è notevolmente mutato negli ultimi 6 mesi, sia per effetto delle coperture vaccinali e relativi booster, sia per la progressiva sostituzione della variante delta con quella omicron, più contagiosa, ma meno severa". In particolare, se a fine ottobre veniva ricoverato il 3,22% degli attualmente positivi in area medica e lo 0,47% in terapia intensiva, oggi queste percentuali sono crollate rispettivamente allo 0,78% ed allo 0,04%.



Inoltre, prosegue, "se il recente rialzo dei casi ha determinato in tre settimane un incremento di oltre 2.000 posti letto in area medica, in area critica al momento si osserva un plateau. Questo dimostra che si è ridotto in maniera rilevante il numero di pazienti Covid-19 ospedalizzati per polmonite severa che richiedono un ricovero in terapia intensiva - conclude - mentre vengono ospedalizzati soprattutto anziani con patologie multiple che possono essere assistiti nei reparti ordinari".