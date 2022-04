Il dibattito dopo lo studio di Swg sulla correlazione tra i sostenitori in Italia del presidente russo e chi non si è vaccinato

Alcuni fenomeni sociali visti durante la pandemia possono condizionare o indirizzare il pensiero politico dei cittadini? E come?



Secondo quanto emerge da un sondaggio della Swg tra i rapporti dei no vax o no Green Pass e la piccola fetta di italiani (12%) che non è critico nei confronti dell’invasione russa in Ucraina sembra proprio di sì.