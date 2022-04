Individuati otto lupi ibridi, saranno presi e sterilizzati

TARVISIO. Il suo ritorno e la rapida ricolonizzazione delle montagne friulane, dove mancava da un secolo, è all’origine di razzie e timori, tanto per la popolazione quanto per gli allevatori. Dalla Carnia, al Tarvisiano e fino al Cansiglio, sono almeno una trentina i lupi presenti in Friuli, fanno parte di cinque o forse più branchi, cui vanno aggiunti i soggetti giovani in dispersione.

Fra loro ci sono otto ibridi che si muovono dall’area dei tre confini fino a Malborghetto. La Regione ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione al ministero della Transizione ecologica: saranno catturati per essere dotati di radiocollare e sterilizzati. A occuparsene saranno i carabinieri forestali, assieme all’associazione Progetto lince Italia. Un’operazione che inizierà giovedì 7 aprile, quando un gruppo di tecnici piazzerà le trappole, con loro ci saranno Mario De Bortoli e Graziano Busettini della Riserva di caccia di Tarvisio.





«Il lupo è riapparso nel 2013 nella pedemontana pordenonese – spiega Umberto Fattori del Servizio biodiversità della Regione –. Il primo branco è stato notato un quinquennio più tardi, poi se ne sono formati altri cinque, o forse addirittura sette. Si tratta di specie fortemente territoriali che possono occupare dagli 80 ai 400 chilometri quadrati di areale».I branchi sono costituiti in media da quattro o sei soggetti, guidati da un maschio e una femmina alfa che nel tardo inverno si riproducono; capita che, nell’approssimarsi della stagione riproduttiva, alcuni esemplari giovani abbandonino il branco per andare in dispersione in cerca di un territorio e di un partner.«La rapida diffusione di questi esemplari in regione – fa notare Fattori – va ricondotta alla dinamica di espansione che si è verificata dalle Alpi occidentali a quelle orientali, alla migrazione di esemplari che provengono dalla popolazione dinarica, alle politiche di salvaguardia della specie introdotte negli anni Settanta, all’abbandono della montagna e all’aumento degli ungulati». A pagarne il conto è principalmente la zootecnia di montagna, che già affronta difficoltà economiche e che ha visto aumentare le razzie agli armenti, bovini, ovini e caprini in primis. La Regione è intervenuta sostenendo le azioni di prevenzione, che comprendono i finanziamenti per recinzioni elettrificate, dissuasori e cani da guardiania.«Seguo i lupi ibridi dal 2020, quando si sono diffusi sul nostro territorio. La loro presenza in Valcanale, infatti, è stata segnalata un paio d’anni fa, quando apparve un primo esemplare giunto dalla Slovenia – riferisce il direttore della riserva di caccia di Tarvisio e fotografo naturalista De Bortoli –. Nel tempo, abbiamo monitorato la presenza del branco, al quale si aggiunge un esemplare solitario, li abbiamo ripresi anche con le fototrappole, ma sono animali molto sospettosi: dopo un primo passaggio, solitamente cambiano percorso. In Austria – commenta –, quando si avvicinano a meno di 200 metri dalle abitazioni, possono essere abbattuti e, ora, la Slovenia è pronta a sopprimere gli ibridi».«Il mantello nero, già indice significativo di ibridismo, è stato confermato dai test genetici – evidenzia Fattori –. Un esemplare ibrido ha formato una coppia con una lupa pura dalla quale sono nati sette cuccioli tuttora vivi, malgrado la mortalità fra i nuovi nati solitamente sia alta».È su quel branco che ora si concentrano gli interventi programmati dalla Regione, che intende catturarli per sterilizzarli al fine di impedirne la diffusione.«Gli ibridi hanno comportamenti del tutto simili ai lupi puri, la pericolosità è dunque la medesima» segnala Fattori. Episodi di aggressioni documentate all’uomo risalgono ai secoli scorsi, «è importante però – aggiunge – adottare comportamenti che non rendano i centri abitati attrattivi per la fauna selvatica, evitando di lasciare incustoditi rifiuti organici, scarti di ristorazione o animali eviscerati e vigilare sugli animali domestici».© RIPRODUZIONE RISERVATA