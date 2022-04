Da casa della musica e del basket a luogo di degrado e bivacco: il triste declino del palasport di Pordenone

PORDENONE. Come siamo finiti dai canestri di Meneghin e Oscar ai muri scrostati e ai graffiti? Cosa è rimasto delle note di Dalla e Cocciante, dei concerti di De Gregori, Zucchero, Baglioni, Muse, Simple Minds e via rimpiangendo?

In via Fratelli Rosselli, vicino alla targa che ricorda Maurizio Crisafulli, campione della Simmenthal Milano e della Postalmobili ai tempi di A2 e B, è il degrado ad accogliere gli sportivi che quotidianamente frequentano il palasport per dedicarsi alle loro discipline.Della