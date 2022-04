Una sfilata di auto e palloncini per l’ultimo saluto a Manuel e Chiara, genitori di 5 bimbi, morti nell’incidente di Vivaro

ROVEREDO IN PIANO. Uno sciame di palloncini bianchi, decorati con un cuore rosso, si è alzato in cielo, a simboleggiare «l’amore che proviamo per loro». Così i familiari hanno scelto di dire addio a Chiara Materassi, 24 anni, e Manuel Cari, di 29, spirati nello scontro frontale avvenuto a Vivaro, sulla strada provinciale 53, lunedì 28 marzo.

I funerali si sono celebrati venerdì mattina, 8 aprile, alle 11.30, nella chiesa di San Bartolomeo apostolo a Roveredo in Piano, scelta proprio per la sua capienza. Alle esequie centinaia di persone, fra amici, parenti, conoscenti, proveniente dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. «Soltanto noi, come famiglia, siamo circa duecento», aveva spiegato nei giorni scorsi Gianpaolo, fratello di Manuel.

A celebrare il funerale è stato don Ruggiero, parroco di Roveredo in Piano, con i parroci di Fontanafredda e San Quirino: «È il momento del dolore, un dolore talmente grande che pare incomprensibile. Ma la fede ci sosterrà e aiuterà la famiglia di Manuel e Chiara a superare questo momento», ha detto durante l’omelia don Ruggiero.

Gli amici di Manuel hanno organizzato poi una sorpresa: hanno schierato alcune auto di lusso, come Porsche e Ferrari, fuori del sagrato della chiesa roveredana. I motori erano la grande passione di Manuel: è un modo, anche questo, per omaggiarne la memoria.



Le indagini

Intanto l’indagine, aperta per l’ipotesi di omicidio stradale, prosegue. La prossima settimana l’ingegner Pierluigi Zamuner, consulente tecnico del pubblico ministero, effettuerà il primo sopralluogo per l’esame dei mezzi sequestrati (la Chrysler Voyager sulla quale viaggiava la coppia e l’autocarro).

La loro tragedia ha scosso profondamente sia la comunità di Fontanafredda, dove la coppia risiedeva nel quartiere di Villadolt, sia quella di San Quirino, dove abitano invece i nonni, che ora accudiscono i cinque nipotini.



Il curatore speciale dei bambini, l’avvocato Valentina Arcidiacono, ha nominato il legale Giovanna Morsanutto e, come consulente tecnico di parte, l’ingegnere Andrea Gava.