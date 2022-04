UDINE. Continuano a ritmo incalzante gli investimenti del gruppo Calligaris che dopo aver aperto i battenti del suo primo outlet factory, a poche centinaia di metri dal quartier generale a Manzano, ieri ha rilanciato inaugurando una nuova, grande vetrina a Milano, nel cuore del nuovo Design district di Brera, in via Solferino.



Si tratta del primo flagship store multimarca del gruppo friulano dell’arredamento, ospitato all’interno dell’ottocentesco “Cortile della Seta”.



«Con questo nuovo flagship store nel cuore di Milano, capitale mondiale del design, abbiamo voluto racchiudere in un’unica destinazione tre dei nostri brand - Calligaris, Ditre Italia e Luceplan - che insieme possono ispirare e offrire soluzioni di arredo, residenziali o commerciali, per professionisti e privati» ha spiegato ieri il Ceo del gruppo, Stefano Rosa Uliana, a margine dell’inaugurazione che ha svelato al pubblico l’area espositiva sviluppata su due livelli (il progetto è dello studio Marco Piva) in un percorso tra le proposte dei tre brand destinate ai vari ambienti della casa e arricchito da aree di conversazione e coworking, con tanto di cinema, lounge bar e materioteca, così da consentire a ospiti e clienti l’accostamento di tavoli e divani a parquet, gres, marmo e ai principali materiali usati oggi nell’interior per saggiare l’effetto finale.Con i suoi 700 metri quadrati di superficie, lo store è il più grande aperto fin qui dal gruppo che in questi anni di pandemia non ha mai smesso di investire tanto in spazi fisici che digitali, assecondando il proprio piano di sviluppo e la positiva congiuntura che ha visto, durante la pandemia, un importante rimbalzo dei consumi legati alla casa.Oggi il gruppo conta 7 negozi gestiti direttamente e 80 monobrand, che Rosa Uliana conta di raddoppiare nei prossimi 5 anni. Una strategia di crescita aggressiva, portata avanti anche per linee esterne - l’ultima acquisizione è quella del brand olandese Fatboy - che ha portato il gruppo a chiudere il 2021 a 230 milioni di ricavi – superando la previsione di 220 milioni –, cresciuti sia in Italia, del +16% sul 2019, che all’estero, ragione oggi di ben il 75% del fatturato di gruppo che in futuro sarà sempre più internazionale e omnicanale.Da non sottovalutare infatti, specie in prospettiva, il contributo dell’ecommerce: avviato con Calligaris (in 4 Paesi), quest’anno il gruppo intende aprirne uno diretto anche per Connubia, prendendo a piene mani dall’esperienza di Fatboy che in materia è un caso di scuola.