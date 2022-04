La leggenda di Attila e il colle del castello di Udine: venne fatto costruire per osservare Aquileia in fiamme

UDINE. I risultati di un recente “carotaggio” sul fianco orientale del colle che dà il nome a Udine, derivato, secondo i linguisti, da una radice prelatina, rara ma non unica in Europa, che sta per collina o rilievo tondeggiante, richiamano la leggenda sulla sua artificialità: Attila (e chi se non lui, il “flagellum dei”), per godersi lo spettacolo dell’incendio di Aquileia, ordinò ai suoi soldati di ammucchiare la terra raccolta negli scudi per costruire un colle ben alto in pochi giorni, che naturalmente furono tre!

Il terreno rimase quindi segnato da un alto colle e da una conca, oggi chiamata piazza Primo Maggio (per lungo tempo trasformata in un lago dalla roggia delle Grazie).

Il centro di Udine in un Modello digitale del terreno (DTM) ottenuto da altimetria laser aviotrasportata (Lidar). In questa elaborazione sono stati eliminati gli edifici e la vegetazione, rendendo evidente la morfologia del terreno. Si nota come il colle su cui si trova il castello sia un elemento anomalo in quanto si erge isolato in mezzo alla pianura. Gli fa riscontro l’ampia depressione in cui si trova Piazza I Maggio, da cui probabilmente sono state cavate buona parte delle ghiaie con cui è stata fatta la collina. [Immagine Dipartimento di Geoscienze Padova]

Per smentire la leggenda si può osservare che, con minor fatica (dei soldati), Attila avrebbe potuto godere lo spettacolo dalla cima del Matajur o della Bernadia (chi conosce i luoghi sa che nelle giornate terse da lassù si vede il campanile di Aquileia e il mare) o, per rimanere più vicino alle fiamme, dalla rupe della Dama Bianca di Duino.

Ma leggiamo il giudizio di uno storico di grande valore, che era anche un geometra e un geografo: Gino di Caporiacco.

Foto dello scavo archeologico sulla cima del colle di Udine (dicembre 2021). L’alternanza di ghiaie e terra di colore arancio in primo piano corrisponde al riporto di epoca protostorica, su cui poggiano le mura medievali e rinascimentali. Sullo sfondo la sottostante Piazza I Maggio

In “Udine, Appunti per la storia”, del 1972, scrisse: «Le gallerie aperte nel 1943-1944 (si pensava di utilizzarle come rifugi antiaerei) penetrarono nel fianco nord-est del colle e furono spinte all'interno fino a 30 metri. Esse hanno attraversato ghiaie ed elementi calcareo-dolomitici misti a sabbia, con intervallato, a circa 15 metri un deposito di argilla grigio scura, con resti vegetali (fra cui Larix europea e Alnus incana), parzialmente carbonizzati».

Foto dello scavo archeologico sulla parte sommitale del colle (dicembre 2021). Gli archeologi stanno lavorando sul riporto artificiale di ghiaie e argille costruito in epoca protostorica. Le mura sono di età medievale e rinascimentale. Sullo sfondo il castello di Udine;

Fra le ipotesi sull’origine naturale del colle, lo storico predilige quella del Comel, «(estensibile agli altri lembi diluviali della pianura friulana, e cioè Pozzuolo, Orgnano, Variano) secondo la quale si tratterebbe di residui di antiche alluvioni (riferibili genericamente al Pleistocene), sopraelevati per motivi orogenici».

Già durante la Seconda guerra mondiale non fu trovato, quindi, uno spuntone calcareo-dolomitico emergente dalla paleopianura friulana, superficialmente integrato e consolidato dall’uomo per le sue esigenze (stiamo pensando al famosissimo Mont Saint Michel in Francia), ma forse il nucleo roccioso esiste proprio dove sorge il castello, e non sarà agevole effettuare verifiche.

Tenuto conto dei precedenti carotaggi, i risultati recenti non sarebbero, dunque, una scoperta ma una conferma, comunque utile e interessante, ma non bastano a nostro avviso per avallare la tesi della completa artificialità del colle.

Si tenga presente che non si tratta di una collinetta: stiamo contemplando un oggetto di enormi dimensioni, che mette base nel perimetro piazza Primo Maggio, via Manin, via Mercatovecchio, Riva Bartolini, via Portanuova, s’innalza per alcune decine di metri (piazza Primo Maggio è più bassa di piazza Libertà) ed espone fianchi molto irti, sicuramente accentuati e rinforzati in varie epoche da imponenti opere murarie di contenimento (che indussero e inducono a pensare a un manufatto).

La casualità dei materiali rinvenuti nel 1943-1944 depone a favore della naturalità, a nostro giudizio, non dell’artificialità. Se il colle fosse un manufatto, come il famoso Tumulo di Sant’Osvaldo, una volta aperto rivelerebbe una sorprendente e ammirevole costruzione a strati concavi di ghiaie, materiali argillosi e terriccio, non un ammasso tipico dei movimenti orogenetici e in particolare alluvionali.

Le fondazioni emerse di recente sulla sommità non stanno secondo noi a significare che tutti i 400.000 metri cubi (volume del colle) siano stati ammucchiati a mano: e poi, come spiegare la scelta del luogo se non ci fosse stata una “sporgenza” naturale da integrare con sovrapposizioni?

Forse è ancora presto per trarre conclusioni; ma se l’uomo ha costruito le piramidi di Giza, può aver certo innalzato anche il colle di Udine.