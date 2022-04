Rapina in un supermercato: in due entrano con il volto coperto e minacciano la commessa con un coltello

MUZZANA DEL TURGNANO. Rapina con il coltello nella mattinata di venerdì 8 aprile in un market di Muzzana del Turgnano.

Due banditi con il volto coperto da cappellino e mascherina sono entrati nel negozio “Tabacs, gjornai e alimentars” di via Roma intorno alle 10.45 e, minacciando una commessa, si sono fatti consegnare del denaro (l’entità del bottino è ancora da quantificare) e sono poi fuggiti per le vie del paese, riuscendo per il momento a far perdere le loro tracce.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Latisana.