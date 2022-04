È ambita come non mai la tessera per la benzina agevolata. Con i prezzi sopra i 2 euro di alcune settimane fa – mai visti in passato – grazie allo sconto governativo e a quello regionale, il pieno di carburante diventa più vantaggioso che non in Slovenia o Austria. Il problema è averla, la tessera. Perché, chi deve farla in questo periodo rischia di non potere mai beneficiare del super sconto targato Friuli Venezia Giulia.



Prendere appuntamento a breve è una missione impossibile. Come noto, per il rilascio della nuova tessera occorre recarsi all’ufficio carburanti della Camera di commercio previo appuntamento on line. Ebbene – come ci hanno segnalato alcuni utenti, e ieri abbiamo fatto la prova – la prima data utile nello sportello di Pordenone risulta quella del 10 maggio alle 9.50: lo stesso giorno di sono altre nove finestre, il giorno seguente 36, prima nessuna. «Chi passa attraverso le agenzie di pratiche automobilistiche, che portano la documentazione agli stessi uffici – come confermano gli operatori –, dovrà attendere due settimane.



Chi otterrà la tessera in quei giorni rischia di non avere il beneficio dello sconto “rafforzato”, varato a fine marzo dalla giunta regionale e in vigore sino alla fine di aprile e comunque parallelamente al taglio delle accise decise dal Governo, pari a 30,5 centesimi, che è stato prorogato di dieci giorni, con il varo del Def, sino al 2 maggio.Per la zona 2, la giunta ha stabilito che ai 14 centesimi di sconto già in vigore per la benzina si aggiunga un abbattimento di altri 8 centesimi, raggiungendo così una riduzione pari a 22 centesimi. Per il gasolio, invece lo sconto passa da 9 a 16 centesimi.