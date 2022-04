Rompono il vetro dell’auto e gli rubano il borsello, l’appello del proprietario: “Chi lo trova, mi restituisca i documenti”

REANA DEL ROJALE. Brutta sorpresa, per un autista di bus di Tolmezzo, all’uscita da un locale di Qualso di Reana dove si era recato a cena con la compagna venerdì 8 aprile. Qualcuno, mentre stava mangiando, ha rotto il vetro posteriore della sua auto, una Range Rover Evoque, e ha rubato il borsello lasciato sotto a un sedile con dentro 150 euro in contanti, documenti e carte di credito. La vittima del furto fa un appello chiedendo a chi dovesse trovare un borsello nero, presumibilmente gettato via dal ladro, di restituirgli i documenti.

«Non avevo trovato posti liberi nel parcheggio del ristorante Val Rojale – racconta l’uomo – e così avevo lasciato l’auto a 30 metri dal locale. Sensa pensarci, purtroppo ho messo il borsellino sotto al sedile e sono entrato nel locale con la mia compagna».

Una leggerezza che gli è costata cara. «Dopo un’ora siamo usciti e ho trovato sfondato un vetro posteriore, su uno dei lati passeggeri. Il borsello non c’era più e dentro avevo le chiavi di casa, il portafogli con documenti, le carte di credito e altri 150 euro in contanti che tenevo come riserva. Erano stati aperti anche tutti i cassettini della macchina, hanno sbirciato ovunque. Sicuramente – ragiona – mi hanno visto compiere il gesto di nascondere il borsellino».

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

La sera stessa, dopo aver avvisato la titolare del locale del furto con scasso subito e sistemato del nailon sul finestrino rotto, ha telefonato ai carabinieri e nella mattina di sabato 9 aprile ha formalizzato la denuncia nella stazione di Tolmezzo, suo comune di residenza. «Spero che qualcuno trovi il borsello nero – conclude – e che almeno i documenti e le carte di credito possano essere recuperati. Spero in un miracolo».