Si scontrano tre veicoli, sette i feriti: quattro sono stati trasportati in ospedale

CERVIGNANO. Incidente con tre mezzi coinvolti, sabato 9 aprile, in via Grado a Cervignano. Sette le persone ferite, nessuna in pericolo di vita. Sul posto, forze dell'ordine, vigili del fuoco e 118.

Due dei feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Palmanova, uno a quello di Monfalcone e una quarta persona è stata accompagnata in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine, mentre gli altri hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

L'incidente è accaduto una decina di minuti dopo mezzogiorno.